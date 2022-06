ASCOLTA L'ARTICOLO

Dentro la maggioranza ma pronto a «esprimere alcune considerazioni su temi di particolarità attualità». Il Partito Democratico, guidato dal Segretario Baldo Stallone, prende la parola nel dibattito politico di Campobello di Mazara e lo fa in un momento storico particolare quale quello dell’avvio della stagione estiva. Il problema della presenza delle canne (trasportate dalla piena dei fiumi quest’inverno) sulla spiaggia è quello che più tormenta i cittadini e che ha scatenato commenti e critiche contro l’Amministrazione comunale guidata da Giuseppe Castiglione.

«A quelli che si preoccupano delle canne diciamo che i rifiuti veri sono la plastica, il vetro e gli sfabbricidi presenti, purtroppo, in abbondanza sul nostro litorale e che rendono ancora più difficoltose le operazioni di pulizia. Appare oltremodo strano che questi comportamenti incivili, risultato delle umane attività e non di fenomeni naturali, non vengano censurati dagli utili idioti che anzi si affannano via Facebook a giustificare la pratica dell’abbandono degli ingombranti e dei sacchi neri sul lungomare di Tre Fontane, perché comunque l’Amministrazione deve provvedere alla loro rimozione», scrivono dal Pd.

Tra le tematiche calde c’è anche l’aumento della Tari. E il Pd, se non l’ha fatto l’Amministrazione comunale, è pronto a spiegare le cose come stanno: «È bene che i cittadini sappiano che l’Autorità nazionale di regolazione reti energia ambiente ha imposto da quest’anno, per la determinazione della tariffa, un conto a consuntivo calcolato sul valore della spesa sostenuta dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti nei due anni precedenti, aumentato del tasso di inflazione – spiegano dal Pd – da ciò ne discende che lo smaltimento dei sacchi neri di rifiuti indistinti, le pulizie straordinarie per le discariche a cielo aperto lungo le strade di periferia e lungo le strade che portano nelle spiagge, le fototrappole invocate a gran voce come soluzione al problema, sono diventati costi che alla fine si ripercuotono direttamente sulla determinazione della Tari, colpendo anche i cittadini virtuosi che pagano le tasse e conferiscono correttamente i rifiuti».

La movida a Tre Fontane altro tasto dolente. Il Pd, pronto a ribadire che la movida «è anche una risorsa», plaude al sindaco di aver firmato l’ordinanza che regolamenta gli orari per l’emissione della musica. «Le autorità di pubblica sicurezza suggerivano di chiudere le attività ricreative a mezzanotte – dicono dal Pd – e, invece, il sindaco si è preso la responsabilità di prolungare l’emissione della musica all’1,30 di notte». Il Pd si auspica l’avvio di un tavolo di confronto col Prefetto per stipulare un “Patto di sicurezza urbana sulla movida”.

Per il Pd è necessario uno sforzo «che deve vedere protagonisti i cittadini, ma l’Amministrazione e, soprattutto, il sindaco che la rappresenta, deve essere il motore pulsante in termini di politiche attive, programmazione ed interventi puntuali», concludono nel documento.

AUTORE. Redazione