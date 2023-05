ASCOLTA L'ARTICOLO

La questione del Partito democratico a Campobello di Mazara s’infiamma e non accenna a placarsi. A scatenarla è stata la nota a firma congiunta tra il segretario regionale Anthony Barbagallo e il collega del provinciale Trapani Domenico Venuti che hanno chiesto di ritirare il sostegno al sindaco Giuseppe Castiglione. A determinare la scelta di Barbagallo e Venuti è stata la messa in onda della puntata di “Report”, nella quale è stato intervistato il sindaco Castiglione e l’assessore (ora dimessosi) Stefano Tramonte. Dunque ora è stata posta la questione «morale ed etica» e Barbagallo e Venuti hanno ribadito che «la comunità di Campobello ha bisogno di un percorso netto di discontinuità», col chiaro riferimento all’addio nei confronti di Castiglione.

Tra il sindaco Castiglione e Domenico Venuti (suo collega, altresì, essendo sindaco di Salemi) ne è nato uno scontro a distanza. Castiglione è tornato sulla questione dell’appoggio dell’ex deputato Ruggirello alla sua elezione nel 2014 e ha detto: «Chissà come del sostegno che, nel maggio 2014, l’ex deputato diede alla coalizione del sindaco di Salemi Domenico Venuti, oggi segretario provinciale del Pd, non se ne parla e il problema per il partito è solo Campobello di Mazara». Pronta la replica di Venuti: «Castiglione prova a lanciare la palla in tribuna, il problema a Campobello è molto più complesso rispetto a questa vicenda sollevata da Castiglione e la posizione che abbiamo assunto come Pd intende affrontarlo guardando al futuro».

Intanto hanno lasciato il partito sia Tramonte che l’avvocato Caterina Giorgi: «Credo fortemente che abbandonare la maggioranza con le conseguenziali dimissioni dell’assessore Tramonte avalli la forviante e distorta visione di coloro che sostengono che i campobellesi non potevano non sapere e che le sentenze si facciano senza processo. Il mio vissuto e la mia formazione culturale e professionale mi fanno credere fortemente in una giustizia fatta nei tribunali».

AUTORE. Max Firreri