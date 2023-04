ASCOLTA L'ARTICOLO

I debiti del Comune di Campobello di Mazara con l’associazione nazionale “Città dell’olio”? Pagate in otto rate. In tempi difficili anche gli enti locali ricorrono ai pagamenti dilazionati. E così anche il Comune di Campobello di Mazara, per saldare le quote associative dal 2016 al 2020, ha scelto di pagare a rate tra il 2021 e il 2022. L’importo totale del debito tra Comune e associazione “Città dell’olio” ammontava a 10.439,81 euro per gli anni 2016-2021: nero su bianco l’ha scritto l’associazione in un email che ha inviato al Comune. Così l’ente guidato dal sindaco Giuseppe Castiglione ha subito provveduto a pagare la quota del 2021 (1.582,11 euro) e a rateizzare in 24 mesi e con 8 rate l’importo rimanente. Tutto pagato tra giugno 2021 e dicembre 2022.

AUTORE. Redazione