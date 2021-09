ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella prima serata di ieri, 31 agosto 2021, tra le 20 e le 20:30, si è verificato un incidente stradale nella Via Selinunte di Campobello di Mazara, nel tratto compreso tra la Via Scuderi e la Via Keren. Un uomno C.G., di anni 43, alla guida di un Mitsubishi L200, dopo aver abbattuto un segnale stradale e un palo della pubblica illuminazione all’altezza della Via Scuderi, ha continuato la propria corsa verso l’incrocio con la Via Keren.

Dapprima ha urtato contro una Jeep Renegade in sosta nelle vicinanze della Via Gen. Cascino, dopo è andato a sbattere contro un furgone Renault Kangoo che si trovava in sosta sulla Via Selinunte. A causa dell’urto, il Renault Kangoo, prima, è andato a finire contro una Fiat Punto sempre in sosta e poi contro il muro di una civile abitazione. La Fiat Punto, che era stata sbalzata in avanti dopo l’urto da parte del Renault Kangoo, è stata nuovamente sbattuta dal Mitsubishi L200, andandosi a fermare davanti ad una stazione di servizio, fortunatamente non danneggiando nessuna pompa di rifornimento carburante.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Campobello di Mazara e, agli occhi degli intervenuti, si è presentato una sorta di scenario di guerra. Fortunatamente, nessun danno fisico alle persone, stante che, ad eccezione del Mitsubishi L200, tutte le altre auto erano in sosta. Identificato il responsabile dell’incidente, che si trovava in evidente stato di ubriachezza, dopo aver tentato di aggredire gli Agenti intervenuti, si dava alla fuga. Dopo qualche minuto veniva rintracciato, riverso a terra , da una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Mazara del Vallo, nel frattempo giunti sul posto, che lo arrestavano e lo conducevano in camera di sicurezza. I rilievi tecnici sono stati effettuati dalla Polizia Municipale di Campobello di Mazara, squadra infortunistica stradale, coordinata dall’Isp. Capo Baldassarre Calamia.