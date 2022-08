ASCOLTA L'ARTICOLO

È stato il tempo dei ricordi, dei tanti episodi vissuti insieme da giovani scolari che nel 1971/1972 frequentavano la 5a C del plesso “Edmondo De Amicis” di Campobello di Mazara. Si sono ritrovati insieme dopo 50 anni quei giovanotti oggi adulti. La rimpatriata, in un locale di Tre Fontane, ha fatto tornare in mente i tempi vissuti tra i banchi ma anche i tanti episodi fuori il contesto scolastico, in mezzo alla strada, in quel tempo non solo luogo dove poter giocare, ma soprattutto “maestra” di vita. Durante la serata è stato ricordato l’insegnante scomparso Matteo Sanfilippo e i compagni di scuola che non ci sono più: Salvatore De Petri, Nicola Mangiaracina e Francesco Urso. L’appuntamento è stato rinnovato al prossimo anno.

AUTORE. Max Firreri