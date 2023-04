ASCOLTA L'ARTICOLO

A Campobello di Mazara, paese dove, almeno negli ultimi anni di latitanza, ha vissuto il latitante Matteo Messina Denaro, dal 2013 il Comune è sprovvisto di videosorveglianza. Il dato è stato confermato dal comandante della polizia municipale Giuliano Panierino. Il servizio affidato sino al 2013 alla Telecom, è stato sospeso dopo che la Commissione straordinaria (presidente Esther Mammano), insediatasi dopo lo scioglimento del Comune per mafia, ha interrotto il rapporto con Telecom. I commissari avrebbero rilevato anomalie nell’affidamento del servizio.

“Avevamo 72 telecamere attive su tutto il territorio di Campobello e delle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, con una centrale di controllo presso gli uffici della polizia municipale – spiega Panierino all’Ansa – non appena è stato aperto il contenzioso, Telecom ha interrotto il servizio”. Solo nel 2017, con una transazione tra Comune e Telecom, è stato chiuso il contenzioso col pagamento di 750 mila euro in 24 rate. “Per ripristinare il vecchio impianto abbiamo chiesto diversi preventivi – spiega il comandante Panierino – ma molte telecamere erano da sostituire”. Non si è fatto nulla e a oggi l’intero territorio comunale è sprovvisto di videosorveglianza comunale.

“Con poche somme siamo riusciti a installare nuove telecamere attorno a due edifici comunali e in una villa”, dice ancora Panierino. Tre di queste telecamere il 14 e il 15 gennaio hanno ripreso il passaggio della Giulietta nera con a bordo il boss Matteo Messina Denaro quando ancora era latitante. Dal 2018 il Comune partecipa ai bandi dei Patti per la sicurezza urbana: su 4 progetti presentati 3 non sono stati finanziati. Per il quarto progetto si attende la pubblicazione della graduatoria.

AUTORE. Redazione