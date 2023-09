ASCOLTA L'ARTICOLO

«Questo sarà il primo evento di una lunga serie. Questa rievocazione dovrà ripetersi ogni anno, non può essere un episodio isolato. Chi stasera non è stato qui, deve rodersi le mani…». Lo ha detto il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione al termine di “Vexilla Regis”, la rievocazione storica della consegna del Ss. Crocifisso di fra Umile da Petralia alla comunità di Campobello di Mazara. L’intervento di Castiglione vale un impegno, anche in termini di collaborazione con la regista Anna Gelsomino. Il primo cittadino ha ringraziato la regista: «Insieme a tutti i figuranti Anna è riuscita a far emozionare il pubblico», ha detto Castiglione.

Partendo col primo quadro al Santo Monte, il corteo si è poi spostato alla torre dell’orologio per un secondo quadro, per poi concludere la kermesse sulla scalinata della chiesa madre. Di «unità del paese e collaborazione» ha parlato l’assessore comunale Gianvito Greco, presente col presidente del consiglio Pietro Di Stefano.

Intanto oggi e domani continuano i festeggiamenti per il Ss. Crocifisso. Oggi – sabato 23 – dalle 16 alle 18,30, presso la chiesa madre si terrà “Sulle orme di fra Umile da Petralia”, visite guidate gratuite alla chiesa madre e al Ss. Crocifisso dai volontari del Servizio civile della Pro Loco di Campobello e delle frazioni. Si replica domani – domenica 24 – dalle 9,30 alle 11. È consigliabile la prenotazione al numero 3316061729. Sempre domani, alle ore 17, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. A seguire processione della “Vara” col Crocifisso.

AUTORE. Redazione