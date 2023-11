«I Comuni sono lasciati da soli ad affrontare l’enorme problematica dell’accoglienza in sede locale, che diventa ingestibile senza il supporto delle associazioni che se ne occupano e senza i dovuti contributi economici specifici da prevedere in bilancio ogni anno». È il commento della segreteria provinciale del Partito democratico all’inizio dei lavori di montaggio del campo per i migranti lavoratori presso l’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara. Se il campo si sta montando è grazie al contributo di 60.000 del dipartimento regionale di Protezione civile, dopo l’interesse dell’onorevole Nicolò Catania (FdI) e del presidente della Regione Renato Schifani. Il Comitato di Castelvetrano di Croce Rossa Italiana si è detta disponibile a gestirlo e il Comune gli ha affidato l’incarico per 56 mila euro. Dal Pd arrivano accuse al governo nazionale e regionale che «non si occupano di accoglienza consentendo così varie forme di sfruttamento e caporalato nella totale indifferenza dello stato governato da una politica di destra sorda e priva di umanità».

AUTORE. Redazione