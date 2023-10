Il comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana è stata l’unica associazione a partecipare alla manifestazione di interesse del Comune di Campobello di Mazara per la gestione del campo migranti presso l’ex oleificio “Fontane d’oro”. Il Comune ha ottenuto un contributo di 60 mila euro dal dipartimento regionale di Protezione civile, dopo che il deputato regionale Nicolò Catania (FdI) ha informato il Presidente della Regione Renato Schifani. Senza questo contributo il Comune non avrebbe potuto allestire il campo per i migranti lavoratori impegnati nella raccolta delle olive.

Già qualche settimana addietro il sindaco Giuseppe Castiglione, tramite la prefettura di Trapani, era stato informato che l’ufficio immigrazione dell’assessorato regionale alla famiglia non avrebbe potuto finanziare l’allestimento del campo. Così in soccorso è arrivato il dipartimento della Protezione civile. Non appena sarà definito l’incarico con la CRI, saranno gli stessi volontari a montare, gestire e smontare le unità abitative donate dall’Unhcr. All’interno del campo c’è anche una batteria di docce e bagni. Così come previsto dalla manifestazione d’interesse, la CRI dovrà fornire kit igienici monouso ed effettuare visite mediche ai migranti.

AUTORE. Max Firreri