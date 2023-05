Anche otto alunni dell’Istituto “Lombardo-Radice” di Castelvetrano hanno partecipato alla fase provinciale dei campionati studenteschi che si sono svolti presso lo stadio di atletica di Trapani. Quattro ragazzi e quattro ragazze, tutti classe 2011, si sono misurati con le delegazioni delle scuole secondarie di primo grado di tutta la provincia e si sono sfidati nelle diverse specialità dell’atletica leggera. In pista Anita Barbera, Miriam Diliberto, Luigi Spano, Marco D’Anna, Baldassare Corso, Davide Spagnolo, Floriana Cappadonna e Monica Parrinello, allenate dal professore Giuseppe Cangemi.

Gli studenti hanno ottenuto eccellenti piazzamenti: quattro in tutto le medaglie vinte dagli alunni dell’istituto. Primo posto e medaglia d’oro per Floriana Cappadonna nella corsa categoria ragazze (600 m), oltre alla medaglia di argento nel salto in alto. L’alunna Monica Parrinello ha ottenuto un buon secondo posto e la medaglia d’argento nel vortex, senza farsi mancare anche il bronzo nei 60 m categoria ragazze. L’alunna Parrinello ha conquistato così l’accesso alle finali regionali. Con gli studenti si è congratulata la dirigente scolastica Maria Rosa Barone.