Dal 19 al 22 febbraio si sono svolti alla Fiera di Rimini i Campionati della Cucina Italiana, la più importante competizione culinaria nazionale giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’evento, riconosciuto dalla Worldchefs (Confederazione Mondiale dei Cuochi), è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) . Nell’ambito delle varie iniziative si sono svolti anche concorsi rivolti a giovani allievi degli istituti alberghieri.

Ampia è stata la partecipazione alla competizione: 1.500 cuochi, 16 team provenienti dall’Italia e dall’estero, pronti a sfidarsi – in singolo e a squadre – nei 4 giorni di gara, mettendosi alla prova su Cucina Fredda, Cucina Calda, Pasticceria da ristorazione e Cucina Artistica.

Un allestimento imponente, con 4 cucine dedicate alle competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli e 6 cucine per lo Street Food. E ancora, 45 giudici, 500 tra commissari, assistenti e personale organizzativo, oltre a giornalisti ed esperti del settore , con 60 cooking show live dal grande palco della FIC. Il tutto per decretare i migliori cuochi italiani nelle 14 categorie in gara (senior e junior), senza dimenticare la valorizzazione dei prodotti italiani, l’educazione a metodi di lavoro basati su qualità, tecnica, rispetto del territorio, attenzione al cibo e lotta allo spreco alimentare.

Ottimi i risultati ottenuti dall’Alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano che ha portato a casa ben due medaglie di bronzo e una medaglia d’argento. Queste le squadre vincitrici:

Michele Ciaccio (senior) e Francesco Ranauro Alessandro (junior) medaglia d’argento

Giuseppe Caruso (senior) e Antonino Cappello (junior) medaglia di bronzo

Paolo Austero (senior) – Michele Chirafisi (junior) medaglia di bronzo

Altri alunni partecipanti, in qualità di team support, Gaspare Turano, Gaspare Grassa, Damiano Benenati ed il prof Antonio Peralta.

“Grande soddisfazione per la nostra scuola per il raggiungimento di questi eccellenti risultati” – dichiara il dirigente scolastico Rosanna Conciauro – “In una competizione nazionale così difficile, dove le regole da seguire sono molte e gli standard elevati, conquistare una medaglia è un traguardo arduo per chiunque perché occorre un impegnativo lavoro di preparazione, capacità di reggere la tensione fisica e psicologica della competizione e l’inflessibile valutazione di qualificatissimi giudici internazionali. E i nostri studenti, sapientemente guidati dai nostri docenti e tecnici, di medaglie ne hanno vinte addirittura tre. Aspettiamo con ansia il ritorno delle squadre per decretare loro il meritato tributo”.

