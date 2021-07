Il Presidente della CRI di Castelvetrano rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’accesso ai Centri Estivi 2021 rivolti a minori, residenti nel Comune di Castelvetrano, di età tra compresa tra i 3/6 anni e 7/12 anni, che si svolgeranno dal 2 al 27 agosto c.a. dal lunedì a venerdì con orario 9.00/13.00. La partecipazione ai suddetti centri estivi è gratuita.

L’accesso al Servizio avverrà dietro presentazione dell’istanza, presso la sede della Croce Rossa Italiana di Castelvetrano sita in via Autonomia Siciliana snc. dal 29 luglio 2021 al 06 agosto 2001 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Per eventuali chiarimenti tel / whatsapp 3403023750

Aperte le iscrizioni anche per i minori, residenti nel Comune di Campobello di Mazara, di età tra compresa tra i 7/12 anni, che si svolgeranno dal 2 al 27 agosto c.a. dal lunedì a venerdì con orario 9.00/13.00. L’accesso al Servizio avverrà dietro presentazione dell’istanza da presentare dal 29 luglio 2021 al 06 agosto 2001 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 previa comunicazione telefonica al seguente numero Bellafiore Rosalba tel. 3341351799