Il Campanaro Siciliano è un dolce tipico della tradizione pasquale che solitamente viene mangiato per Pasquetta. Si tratta in sostanza di una sorta di biscotto con al centro un uovo sodo che assume il significato simbolico della resurrezione e della speranza. Ecco la ricetta della foodblogger Giovanna Santoro per preparare questo dolce tipico con il forno di casa.

Ingredienti per 8 Campanari

500 gr farina grano duro

500 gr farina 00 di grano tenero

200 gr Strutto

250 gr Zucchero

10 gr Ammoniaca per dolci

1 bustina di Vanillina

Latte q.b. per impastare

8 Uova Sode

Per la Glassa

1 Albume

200 gr Zucchero a velo

1 succo limone

Codette di zucchero per decorare

Il procedimento di preparazione è disponibile sul blog di Giovanna: Maniinpasta2.0

AUTORE. Redazione