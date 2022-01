ASCOLTA L'ARTICOLO

Sarà organizzata dall’ENPA la campagna di sterilizzazione gratuita di colonie feline, patrocinata dal Comune di Castelvetrano, che prende il via oggi presso i locali del rifugio sanitario, sito in via Errante Vecchia, e che durerà per 5 giorni, dal 21 al 25 gennaio.

Il progetto, presentato dall’associazione, è rivolto ai gatti che da più di un anno non vengono sterilizzati e a qualche cagna padronale, proveniente da situazioni di disagio economico e culturale. Nella lotta contro il randagismo, fondamentale è il supporto dei volontari che concretamente e gratuitamente sono presenti su territorio e si occupano del recupero di animali in stato di necessità. La sterilizzazione è uno strumento adoperato per riparare i nostri amici a quattro zampe, cani e gatti, da eventuali patologie e per combattere il randagismo. Un ringraziamento alla presidente dell’associazione Elena Martorana, che si spende insieme agli altri volontari per i nostri amici a quattro zampe.

AUTORE. Redazione