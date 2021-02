Un autoarticolato si è capovolto su un fianco lungo l’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, tra gli svincoli di Castelvetrano e Santa Ninfa. L’autista è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Il grosso mezzo è finito per occupare le due corsie di sorpasso di ambedue le carreggiate. Al momento il traffico è stato ridotto a una sola corsia sia in direzione di Mazara del Vallo che di Palermo. Sul posto stanno rilevando il sinistro le pattuglie della Polizia Stradale di Alcamo e Marsala, con l’ausilio del personale Anas. Per soccorrere il ferito è intervenuta un’ambulanza del 118.