C’è un nuovo assessore nella Giunta municipale di Campobello di Mazara. Il sindaco Giuseppe Castiglione ha nominato Eros Cusumano, 33 anni, farmacista, che prende il posto di Vincenzo Pisciotta che ha lasciato “per sopraggiunti impegni personali”. Il turnover è tutto interno a “Diventerà Bellissima”, movimento al quale appartiene sia Pisciotta che Cusumano e che in paese è coordinato da Giovanni Palermo. In consiglio comunale sono 4 i consiglieri del gruppo Piero Di Stefano (Presidente del consiglio), Rosetta Bono, Rosario Palermo e Mariangela Vampiro. A Cusumano spettano le deleghe che furono di Pisciotta: sanità, politiche giovanile, marketing territoriale, agricoltura e sviluppo economico.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha riposto in me – ha detto il neo assessore – e spero di essere all’altezza dell’importante carica che mi ha affidato e che cercherò di onorare con il massimo impegno, mettendo in campo tutte le mie capacità nell’interesse della cittadinanza campobellese”.

AUTORE. Redazione