Dopo 40 anni il laboratorio di analisi cliniche “dott.ssa Amato & co.” cambia sede. Negli scorsi giorni si è svolto il trasferimento dalla sede storica in via Campobello 34 a Castelvetrano verso la nuovissima sede in via Rossini 72. La struttura sanitaria fondata degli anni ’80 dal Dott. Piero Lo Sciuto, dalla Dott.ssa Brigida Amato e la Dott.ssa Giuseppa Di Maio, da alcuni anni ha una conduzione tutta al femminile con il coinvolgimento della Dott.ssa Federica Lo Sciuto che ha preso il posto del padre. Gli orari del laboratorio sono i seguenti: da lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 15.30 alle 17.30. Per qualsiasi informazione chiamare lo 0924 1866309 o inviare una mail a lab_zenit@libero.it

AUTORE. Redazione