Il Movimento politico Provinciale “Cambiamo Volto al Territorio” non si ferma e scende in campo in aiuto dell’intero territorio Belicino; «La politica non deve andare in quarantena; anzi ogni Sindaco, ogni Consigliere Comunale del territorio Belicino deve fare la sua parte.»

Sabato 2 Maggio Andrea La Rocca, Presidente del Movimento Provinciale “Cambiamo Volto al Territorio “, e il Consigliere Comunale di Gibellina Salvatore Tarantolo, si sono recati a Castelvetrano presso la sede Territoriale della “Croce Rossa Italiana”, per Consegnare le Mascherine di protezione ai volontari che operano su tutto il nostro territorio.

Nel Comunicato Congiunto del Presidente Andrea La Rocca e del Consigliere comunale di Gibellina si legge: «In questi mesi di pandemia la Croce Rossa Italiana del nostro territorio Belicino ha lavorato incessantemente affinché nessuna Famiglia restasse senza beni di prima necessità. Un Grazie da parte nostra e da tutto il Territorio va al Presidente Giuseppe Cardinale e a tutti gli Operatori della Croce Rossa Italiana.»

