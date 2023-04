Si chiama “Cambiamo aria” la campagna primaverile sull’ambiente promossa da Unicef Italia e dal Comitato provinciale. La campagna è per sensibilizzare le comunità sull’impatto del cambiamento climatico sui diritti dei bambini e adolescenti e per sostenere l’impegno delle giovani generazioni su questo tema. Quest’anno tema della mobilitazione è l’importanza dell’acqua, dell’igiene e delle risorse idriche in un periodo in cui il mondo si trova a vivere una crisi idrica globale senza precedenti, che pone a rischio la vita e il futuro dei bambini.