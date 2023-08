ASCOLTA L'ARTICOLO

Vivere il vino nell’atmosfera suggestiva della Notte di San Lorenzo, brindando alle stelle con spirito di amicizia e di pura convivialità, celebrando il legame con il territorio e la valorizzazione del vigneto di Gibellina. Sarà un viaggio eno-sensoriale intimo e personale quello che Tenute Orestiadi proporrà a winelover ed appassionati giovedì 10 agosto, in occasione del consueto appuntamento con Calici di Stelle – giunto alla 26esima edizione – promosso dal Movimento Turismo del Vino Italiano.

Nella cornice dell’arte contemporanea della Terrazza Orestiadi, al Baglio di Stefano di Gibellina, il grande pubblico avrà – dunque – l’occasione di immergersi in un luogo simbolo della “Rinascita” di un intero Paese, dove ogni sorso diventa una poesia e ogni paesaggio una tela vivente. Lo scenario ideale per scoprire la ‘bellezza’ autentica del vino e il suo intreccio con la gastronomia d’eccellenza, in costante dialogo con altre forme di linguaggio: il teatro e la musica. Il format della serata prevede – a partire dalle ore 20.30 – l’avvio di un percorso eno-sensoriale fatto di “tappe” enologiche con un focus su quattro etichette di Tenute Orestiadi, valorizzate dalle creazioni del giovane chef Filippo Bonino.

Dallo street food siciliano abbinato al frizzante Pizzicanti della Linea Le Specialità – blend di Grillo e Catarratto – alle “Isole gastronomiche” accostate ai monovarietali della Linea La Selezione, i cui nomi traggono ispirazione dalla lingua Sabir. Nell’ “Isola dei Nebrodi” sarà possibile apprezzare l’abbinamento tra porchetta e Adeni Perricone, proseguendo l’itinerario con l’“Isola Tunisina” dove è previsto il connubio tra Cous Cous di pesce e Nissim Grillo, per concludere con l’ “Isola Gourmet” con burger di pesce spada e Kemar Catarratto.

“Siamo felici di incontrare winelover ed appassionati in occasione di Calici di Stelle – sottolinea Alessandro Parisi, responsabile marketing di Tenute Orestiadi -. Attraverso i nostri vini, cerchiamo di offrire un’esperienza completa all’insegna del senso di ospitalità siciliana, includendo nel racconto anche l’intreccio con l’arte, altro elemento chiave della filosofia produttiva di Tenute Orestiadi. Il territorio di Gibellina rappresenta, in tal senso, quella ‘destination imperdibile’ in grado di segnare un innovativo rapporto tra economia ed istituzioni culturali”.

Ad arricchire la serata di giovedì 10 agosto, previste – inoltre – performance live che uniscono l’ “arte di strada” della clownerie di Fabrizio Campio, la danza con il fuoco di Brida Luna e il circo teatrale di Giorgio Cannata, il tutto accompagnato dalle esibizioni di action painting di Giuseppe Vaccaro e l’intrattenimento musicale dei WeMan con le attuali note del DJ Set di Dino Sole e Joseph Brazil.

Info & prenotazioni e costi :

L’esperienza di Calici di Stelle è disponibile previa prenotazione obbligatoria con possibilità di prenotarsi tramite il numero WhatsApp (+39) 331 8821 817, indicando nome, cognome e numero di persone.

– Ticket Calici di Stelle (intero): 35€ con 4 calici degustazione, disponibile nelle 4 Isole del gusto con le proposte dello chef Filippo Bonino;

– Ticket Calici di Stelle (ridotto): 25€ per ragazze\i dai 13 ai 17 anni con menu gastronomico dedicato, presente nelle 4 Isole del gusto;

– Ticket Calici di Stelle (ridotto): 15€ per bambine\i dai 5 ai 12 anni con menù dedicato (cotoletta, patatine e bevanda) e animazione con gonfiabili, zucchero filato e bolle di sapone.

N.B. Per i bambini\e fino a 4 anni il ticket di Calici di Stelle è gratuito.

AUTORE. Redazione