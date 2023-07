Quello che stiamo vivendo è un caldo eccezionale. Ieri, nella zona di Campobello di Mazara, si è raggiunta la temperatura di 46° gradi. Secondo gli esperti, in Sicilia sono attesi picchi di caldo eccezionali, specie nelle zone interne. A soffrire il caldo non sono solo gli esseri umani ma anche gli animali. Ecco perché i volontari dell’Oipa (organizzazione internazionale protezione animali) di Partanna lanciano un appello per una particolare attenzione agli animali in questo momento. Cosa fare? Evitare le passeggiate dei propri animali domestici nelle ore più calde, valutare la temperatura dell’asfalto, spesso diventa bollente e potrebbe causare delle vere e proprie ustioni alle zampe, portare sempre una ciotola e dell’acqua fresca per il proprio pet durante le gite fuori porta, mai lasciare il proprio animale in macchina, porre attenzione all’alimentazione ed ai residui di cibo nelle ciotole del proprio animale.

È preferibile utilizzare cibi leggeri e di facile digestione. E poi ancora non esporre eventuali acquari o gabbie per animali quali criceti e conigli sotto i raggi solari diretti. Dall’Oipa consigliano anche di evitare di lasciare gli animali su balconi e terrazzi se privi di zone ombreggiate ed è poi consigliabile applicare preventivamente antiparassitari adatti alla taglia del proprio animale. Infine, un consiglio anche per gli animali selvatici: «Anche loro hanno spesso bisogno d’aiuto, anche loro soffrono il caldo anomalo – spiegano dall’Oipa – per cui è importante tutelare la loro salute riempendo ad esempio i sottovasi o ciotole poco profonde con dell’acqua».