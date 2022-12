ASCOLTA L'ARTICOLO

Per chi cerca un’idea originale per il prossimo capodanno, le calde temperature di questi giorni sono un invito più che esplicito a passarlo in riva al mare. Lo staff del Monnalisa Beach ha l’offerta adatta per chi desidera accogliere il 2023 dalla meravigliosa spiaggia di Tre Fontane.

I titolari della nota struttura balneare da alcuni anni hanno investito sulla destagionalizzazione dell’offerta turistica per garantire il servizio ristorazione e pizzeria anche nel periodo invernale con un ambiente confortevole, riscaldato e con una vista mozzafiato sul mare della Costa di Cusa. Il Monnalisa è aperto ogni giorno dalla colazione fino alla cena. Il luogo ideale dove trascorrere una cena con amici o magari un banchetto per una ricorrenza, dove gustare un piatto di pesce o una gustosa pizza con lo sguardo rivolto all’orizzonte e magari farsi anche una passeggiata sull’arenile dopo il pasto.

Ecco i menù speciali elaborati dallo chef del Monnalisa Beach per il cenone di Capodanno ed il pranzo del primo giorno del 2023. Per chi vuole festeggiare in grande l’arrivo del nuovo anno musica e Djset a partire dalla mezzanotte del 31 dicembre. Per info su pranzi e cene: 377.3860499. Info e prenotazioni Party: 334.5970248

AUTORE. Redazione