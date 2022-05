ASCOLTA L'ARTICOLO

Con una vittoria contro la Polisportiva Salemi si conclude la stagione calcistica dell’ASD Sicilia Futsal Castelvetrano che con il secondo posto conquistato a 2 punti dal Menfi, si aggiudica la promozione in C2 del campionato di “Calcio a 5”. Come da regolamento, in caso di almeno 10 punti tra la seconda e la terza classificata non è previsto alcun play-off. Una promozione giunta dopo una stagione falcidiata da infortuni e non poche difficoltà che ha ridotto all’osso la rosa castelvetranese che con spirito di gruppo e sacrificio ben al di sopra della media ha saputo prima guadagnarsi la finale di coppa Trinacria e poi il secondo posto in campionato.

In foto. In piedi da sinistra a destra: Vaiana, Liuzza, Calandrino, Evola, Contini, Pellicane, leone, Totta, Messina (mister), Ingrasciotta (prep. Portieri), Montoleone (massaggiatore e prep. Atletico) In ginocchio: Corso, Graffeo, Morici, rizzuto A., lo Sciuto, Amella. Fanno parte della rosa anche il dirigente Rizzuto F. e i calcettisti Seidita e Bonanno

AUTORE. Redazione