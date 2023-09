ASCOLTA L'ARTICOLO

Da lunedì 11 a sabato 16 settembre si svolge a Calatafimi-Segesta, l’EcoArt festival, nell’ambito del progetto “Re-Né – Relancer une Nouvelle Économie”. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea all’interno del programma di cooperazione internazionale Italia-Tunisia e vede coinvolti tra i partner italiani il Comune di Balestrate, capofila, Calatafimi-Segesta, Favignana, con l’Area marina protetta “Isole Egadi”, il Cnr-Irib di Palermo e tra i partner tunisini i comuni di Maamoura, Zarat e l’organizzazione non governativa UTSS, Unione Tunisina di Solidarietà Sociale.

L’EcoArt Festival sposa la filosofia della sostenibilità ambientale attraverso, la cultura, l’arte, l’artigianato e l’innovazione nelle corde dell’Economia Circolare in funzione dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030 creata dall’Onu. Il programma dell’ “EcoArt Festival” prevede un contest per artisti visivi, il convegno dal titolo “L’Economia Circolare e il ruolo della Pubblica Amministrazione”, la premiazione per le aziende che si sono contraddistinte per l’impegno concreto nella tutela e salvaguardia dell’ambiente, la premiazione delle opere vincitrici degli artisti partecipanti al contest.

Durante tutta la settimana saranno presenti al festival, oltre a 40 artisti provenienti da tutta Europa, una delegazione dei partner tunisini del Comune di Maamoura e dell’UTSS insieme ai partner italiani. L’importante iniziativa di Calatafimi Segesta darà l’opportunità ai partner e ai partecipanti di scambiare conoscenze, esperienze e idee, nonché di rafforzare i legami tra i due Paesi.

PROGRAMMA dell’ “EcoArt Festival”

IL CONTEST per ARTISTI VISIVI – Dall’11 al 15 settembre dalle ore 10 alle ore 20 nel centro storico di Calatafimi Segesta avrà luogo un concorso aperto agli artisti visivi che si confronteranno ai temi del recupero e del riciclo dei materiali di scarto e dei rifiuti. L’ente ha messo a disposizione degli artisti, provenienti da tutta Europa, nelle strade del centro storico e nei luoghi più suggestivi della città, spazi dedicati all’esposizione di opere d’arte che saranno create durante la settimana. Saranno inoltre realizzati laboratori formativi di diversa natura dedicati ai concetti di recupero e riuso in un’ottica di economia circolare.

IL CONVEGNO – Mercoledì 13 settembre alle ore 15,30 presso la sala della Biblioteca comunale, in piazza Plebiscito, 6, avrà luogo un convegno dal titolo “L’economia circolare e il ruolo della Pubblica Amministrazione” nel quale interverranno varie personalità legate al mondo della gestione sostenibile dei rifiuti che racconteranno le proprie esperienze e di quanto e come influiscono le scelte politiche legate all’Economia Circolare nello sviluppo economico dei territori. Al convegno saranno presentate le “Linee guida sul riciclo” e le “Linee guida sugli acquisti verdi” oltre ai risultati del progetto Re-Né. Ospite del convegno Rossano Ercolini, Goldman Environmental Prize 2013 – Nobel Alternativo per l’Ambiente. (Programma completo del convegno in allegato).

CERIMONIA DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI – Il 14 settembre alle ore 19, presso il “Centro del riuso”, realizzato grazie ai fondi del progetto Re-Né, sito in via dell’Affacciatura, si svolgerà la cerimonia di accoglienza degli artisti partecipanti al contest.

CERIMONIA DI CHIUSURA DEL FESTIVAL – Il 16 settembre, alle ore 10, presso la sala della Biblioteca comunale, sita in Piazza Plebiscito, 6, avrà luogo la cerimonia di chiusura dell’EcoArt Festival, con la premiazione delle “aziende verdi” e delle opere vincitrici del contest. Sarà presente alla cerimonia Francesco Gruppuso, Sindaco di Calatafimi Segesta e il Vescovo di Trapani S.E. Pietro Maria Fragnelli.

