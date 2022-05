ASCOLTA L'ARTICOLO

Antonio Felice Fratello, 77 anni, di Castelvetrano è stato condannato a 11 mesi di reclusione (pena sospesa) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, Riccardo Alcamo. L’anziano, che ha scelto il rito abbreviato, era finito sotto processo – insieme a un pastore di Castelvetrano – perché causò prima il ferimento grave e poi la morte di Vincenzo Pantaleo, 66 anni, ciclista di Campobello di Mazara, rimasto coinvolto nel novembre 2019 di un gravissimo incidente stradale sulla Sp 81 Castelvetrano-Triscina. Pantaleo venne dapprima trasportato a Palermo, dove morì dopo un anno. L’impatto tra la bici con Pantaleo in sella e la Ford Ka condotta da Antonio Felice Fratello è stato violento. Nel procedimento giudiziario è coinvolto anche un pastore di Castelvetrano che non avrebbe vigilato su una pecora che il signor Fratello avrebbe evitato, finendo così addosso a Vincenzo Pantaleo.

AUTORE. Redazione