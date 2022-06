ASCOLTA L'ARTICOLO

Un giovane tunisino di 24 anni è in prognosi riservata dopo che, la notte scorsa, è caduto accidentalmente dalla zona del muraglione, sulla strada che conduce al porto di Marinella di Selinunte. La zona dove è avvenuta la caduta era stata transennata dal Comune dopo che, mesi addietro, il muretto era stato danneggiato; parte dei calcinacci sono finiti nella parte sottostante il muraglione. Il giovane, nonostante i segnali di pericolo, si sarebbe avvicinato in quella zona forse per urinare e così avrebbe perso l’equilibrio finendo giù, dopo un volo di poco meno di dieci metri. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Nella tarda mattinata di oggi è stato trasferito presso il Trauma Center di Villa Sofia a Palermo.

AUTORE. Redazione