Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina sull’arenile di Triscina, quasi a confine con il Parco archeologico di Selinunte. Non è escluso che si tratti di uno dei migranti che, venerdì scorso, sono sbarcati sul tratto di costa tra la foce del fiume Belìce e Porto Palo di Menfi. Sabato mattina, durante il primo sopralluogo delle Forze dell’ordine, furono trovate sulla spiaggia di Selinunte cinque corpi senza vita di giovani che non ce l’hanno fatta a nuotare e raggiungere la riva. Dalle prime testimonianze raccolte, chi è riuscito a mettersi in salvo ha sempre parlato di un gruppo di 60 migranti e di aver visto in acqua poco più di dieci corpi galleggiare. Così sono scattate le ricerche già sabato mattina da parte di Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco. Le ricerche si sono interrotte ieri per il forte vento di scirocco. Oggi il ritrovamento di un altro cadavere stavolta a distanza di chilometri dal luogo dove si è arenata l’imbarcazione.

AUTORE. Max Firreri