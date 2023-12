Niente più vetture abbandonate lungo le strade e auto lasciate in deposito sulla carreggiata come fosse un deposito di rottamazione. Pugno duro da parte del Comune di Castelvetrano contro chi abbandona le proprie auto sulle strade. L’attività di rimozione è iniziata qualche settimana addietro e sta continuando a opera degli agenti della Polizia municipale, con l’ausilio di un carro attrezzi. Nelle scorse settimane sono state circa 10 le autovetture rimosse che erano sul suolo pubblico in stato di abbandono e prive di copertura assicurativa. Ma per chi deve smaltire un’auto oramai abbandonata quale procedura può seguire? Alcune ditte specializzate di Castelvetrano svolgono il servizio gratuitamente. Basta rivolgersi alla Polizia municipale al numero telefonico 092445206 per potersi mettere in contatto con la ditta che verrà a effettuare il ritiro dell’auto.

AUTORE. Redazione