La città di Castelvetrano avrà a disposizione la somma di 284.906,43 euro per misure urgenti di solidarietà alimentare. E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Ristori Ter, approvato dal governo nella notte tra il 20 e 21 novembre ed entrato in vigore il 24 novembre 2020. Per ogni comune viene indicata la somma stabilita in funzione di alcuni parametri. Lo scopo del via libera al nuovo provvedimento è estendere ancora la portata degli aiuti a imprese e cittadini colpiti dalle restrizioni imposte a novembre, con la suddivisione del Paese in Fascia gialla, arancione e rossa.

Con queste somme i Comuni potranno acquistare

a) Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi

commerciali.

b) Generi alimentari o prodotti di prima necessità.

L’ufficio dei Servizi Sociali individuerà la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.