L’assessore alle politiche sociali, Giovanni Parrino, comunica alla cittadinanza interessata che sono stati dedicati altri 2 numeri telefonici per eventuali richieste, chiarimenti, informazioni relative ai buoni spesa in favore di soggetti e nuclei familiari in stato di bisogno sociale derivanti dall’emergenza epidemiologica.

Si tratta del n.fisso 0924 908532 e del numero verde 800011797 che si aggiungono al numero dei servizi sociali, già precedentemente messo a disposizione 348 0376163.

Si può telefonare in orario d’ufficio e cioè dalle ore 8:00 fino alle ore 14:00.

Ribadiamo che da Lunedì a iniziare dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 fino alle ore 18:00 SOLO PER COLORO EFFETTIVAMENTE IMPOSSIBILITATI A INVIARE LA DOCUMENTAZIONE TRAMITE L’INDIRIZZO E-MAIL DEDICATO: buonocovid@comune.castelvetrano.tp.it sarà attiva una postazione che accoglierà le istanze presso gli uffici di Servizio Sociale – Palazzo Informagiovani.

Ricordiamo che gli interessati dovranno rispettare le regole del distanziamento sociale e presentarsi con i dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti), si precisa inoltre che gli stessi devono essere muniti di fotocopia della carta d’identità.

La Polizia Municipale e alcuni volontari della Croce Rossa vigileranno sul rispetto delle norme e del distanziamento sociale delle persone presenti.

Grazie per l’attenzione.