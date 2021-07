Il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di buoni spesa necessari per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. La concessione avverrà nell’ambito del progetto nazionale “Il tempo della gentilezza”. A beneficiare dei buoni possono essere i nuclei familiari e le persone colpite da situazioni socio-economiche di crisi determinate dall’emergenza Covid-19, residenti nei Comuni del Distretto sanitario D54. Le domande si potranno presentare in diversi Comuni del Belìce. Ecco il calendario: lunedì 12 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, presso il Comune di Poggioreale. Martedì 13 (ore 9-13 e 15-18) presso Comune di Salaparuta; mercoledì 14 (9-13 e 15-18), presso Comune di Santa Ninfa; giovedì 15 e venerdì 16 (9-13) presso Comune di Partanna; lunedì 19 e martedì 20 (9-13), presso Comune di Campobello; mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 (9-13 e 15-18) presso la sede Cri di Castelvetrano. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente pena l’esclusione.

«In via prioritaria, beneficiari della misura di sostegno saranno coloro che si trovano in situazione di assoluta necessità – spiega il Presidente Cri Castelvetrano Giuseppe Cardinale – che non usufruiscono di altre misure di sostegno al reddito (RDC PDC, REM, Carta acquisti, NASPI, Contributi economici da regione o comune), che non hanno ancora percepito cassa integrazione o ulteriori misure di sostegno al reddito previste dal governo o dalla regione per l’emergenza e, altresì, che non beneficiano, in relazione ad alcun componente del nucleo familiare, di entrate esenti Irpef». A ciascuna famiglia saranno consegnati n. 4 carnet del valore di 50 € cadauno per 4 settimane.