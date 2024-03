Mangiare bene con cibo sano. E poi ancora saper cucinare scegliendo gli ingredienti genuini che, per fortuna, la Sicilia offre. Alberto Firenze, medico igienista, si è cimentato in una nuova fatica editoriale: “Buono da pensare, buono da mangiare” (176 pp., edizione IDIMED) è il libro scritto dal medico di Castelvetrano che ora ricopre l’incarico di presidente nazionale dell’associazione scientifica “Hospital & Clinical Risk Managers”. L’obiettivo di Firenze con questo testo è quello di informare e dare gli strumenti di scelta consapevole ai lettori. Quindi, attraverso le scoperte della scienza, la cultura del cibo, la biodiversità degli ingredienti e la ricchezza della tradizione culinaria locale, Alberto Firenze racconta la Sicilia, una terra il cui stile di vita ha reso “centenari” i suoi abitanti. Una parte del testo è dedicata ad approfondire gli aspetti della nutrizione umana, con un’attenzione particolare al modello della dieta mediterranea. Un’altra parte, invece, analizza gli aspetti salienti della piramide mediterranea: cereali, frutta e verdura, legumi, olio EVO, pesce, spezie, erbe aromatiche, uova, acqua, carne. Mettendo in conto anche stile di vita, attività fisica e regola del piatto. Nel libro, infine, ci sono alcune ricette che contengono un codice QR: si scansiona e si potrà vedere un video-tutorial per realizzarle.

AUTORE. Redazione