Società esperta sul “Tutoraggio aziendale per la misurazione della continuità aziendale, ricerca per la propria sede sita in Castelvetrano una figura di Contabile avente conoscenza ed autonomia degli adempimenti fiscali.

Nello specifico: Gestione autonoma di contabilità ordinaria, semplificata e di professionisti, valutata positivamente ma non indispensabile l’autonomia per scritture di rettifica e chiusura nonché predisposizione bilancio civilistico IV Direttiva. Gestione, autonoma, di adempimenti fiscali quali Ricostruzione contabilità e situazioni debitorie



Requisiti essenziali

Diploma di Ragioneria o eventuale Laurea in Economia

Formazione pregressa in studi professionali

Buona conoscenza della normativa fiscale e civilistica e delle scritture contabili

Conoscenza dei processi di fatturazione

Buona conoscenza del pacchetto office

Cv da inviare a: bscmonitorsrl@gmail.com

