La giovane amazzone castelvetranese Gaia Cancemi, in sella a Sirthago De Brekka, si è aggiudicata il 3º posto, conquistando la medaglia di bronzo per il campionato II grado assoluto Seniores alle gare regionali di salto ostacoli di equitazione. Il campionato si è svolto dal 3 al 5 giugno ad Augusta presso la sede dell’Associazione dilettantistica ippica megarese e ha visto sui campi da gara ben 300 binomi provenienti da tutta la Sicilia. «Sono riuscita ad affrontare tre intense ed emozionanti giornate di gare, seguita e guidata costantemente in ogni scelta dal mio tecnico Salvatore Caccamo – commenta Gaia Cancemi – e potendo fare affidamento su un compagno di avventure affidabile e generoso come Sirthago, che sotto la mia sella dà sempre il massimo, rispondendo a ogni mia richiesta. Siamo felici di questo risultato e rimaniamo concentrati per i prossimi appuntamenti».