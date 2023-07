ASCOLTA L'ARTICOLO

Il sindaco Giuseppe Castiglione e l’assessore comunale allo Biagio Stallone si sono congratulati con le giovanissime ballerine campobellesi Elena Puntrello e Aurora Vivona per i brillanti risultati conseguiti in ambito nazionale nella danza latino-americana. Le due giovanissime ballerine, la settimana scorsa, assieme alle loro famiglie sono state ricevute in Municipio dal Sindaco e dall’Assessore, che hanno voluto complimentarsi personalmente con Elena e Aurora. La 13enne Aurora Vivona, che attualmente studia danza latino-americana presso la scuola Dancing for a Dream di Castelvetrano, si è esibita in coppia con il marsalese Gabriele Zichittella, classificandosi al primo posto del Campionato Italiano 2023 nella categoria Junior (14-15 anni) classe B1. Elena Puntrello, 17 anni, già vincitrice, nel 2019, del campionato italiano di latino-americano, si è invece piazzata al 2° posto del campionato italiano FIDS, che si è svolto a Rimini il 17 giugno, ed ha ottenuto, inoltre, il titolo di vicecampionessa del CIDS (8 luglio), sempre in coppia con il 18enne Alessio Quinci, di Mazara del Vallo. «Siamo orgogliosi – hanno affermato il sindaco Castiglione e l’assessore Stallone – per il successo ottenuto dalle nostre giovanissime concittadine, a cui rivolgiamo, a nome della cittadinanza, l’augurio di una carriera ricca di tantissimi altri importanti traguardi».

