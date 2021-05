Le riprese dell’ultimo film della premiata saga “Indiana Jones” sono previste in Sicilia. Nulla di ufficiale al momento ma secondo il giornale Repubblica tra le location del film Disney ci sarebbe proprio la Provincia di Trapani. Secondo Repubblica, il parco archeologico di Segesta sarebbe la location ideale per l’archeologo più famoso della storia del cinema. Il quinto capitolo della saga arriva a 40 anni dal debutto di Harrison Ford che questa volta dovrebbe essere accompagnato da Brad Pitt, anche se il suo ruolo resta avvolto dal segreto. Confermato invece il nome della protagonista femminile, Phoebe Waller- Bridge.

Oltre a Segesta, secondo alcune indiscrezioni, ci potrebbe essere anche Siracusa. Di certo il film sarà girato in buona parte in Sicilia. Il film sarà co-scritto (con Jonathan Kasdan) e diretto da James Mangold (lo stesso di Logan – The Wolverine). Inoltre Steven Spielberg è coinvolto direttamente nella realizzazione del film e affianca Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora. Le riprese in Sicilia pare siano previste tra luglio ed ottobre 2021. Nel cast ci sarebbero anche Mads Mikkelsen e Thomas Kretschmann. L’uscita nelle sale Usa è prevista a partire dal mese di luglio del 2022.



Foto. Harrison Ford by Gage Skidmore

Foto. Brad Pitt by Glenn Francis