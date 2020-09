Chi ha detto che i gioielli sono un accessorio tutto femminile? in un tormento di moda e tendenze quello che stupisce è che sempre più il sesso forte ama regalarsi o farsi regalare gioielli davvero glamour come i bracciali da uomo che impreziosiscono i polsi maschili, un must have, uno di quegli accessori dei quali non si può fare a meno perché sono di tendenza, perché rendono unico anche il look più semplice che così non passerà inosservato.

I bracciali adatti a tutti, sia per l’uomo che ama seguire la moda sia per quello che di tendenze non s’intende per niente.

Dalla varia personalità ne esistono a migliaia, un must davvero importante tra i più stilosi e rock.

Non esiste accessorio più semplice ma allo stesso tempo stiloso.

Scegliere il bracciale in base al proprio gusto personale non basta, serve saperlo abbinare. Non è un segreto che bracciali uomo che non siano in armonia con ciò che l’uomo indossa renderanno poco adatto anche il look.

Se il look è formale è bene affidarsi ad un bracciale classico in argento o in acciaio.

E’ possibile indossarne più di uno al polso, ma questa scelta deve essere fatta con attenzione, abbinando ogni bracciale all’altro sia in base al colore che in base alla tipologia.

Scegliete la pelle che dona all’uomo un’immagine decisa, sicura, ricca di charme, di pelle liscia, di pelle intrecciata o anche impreziositi da perline.

Argento e acciaio sono i materiali tradizionali per gli accessori da polso. Questi bracciali piacciono perché sono semplici e discreti, perfetti per ogni tipo di pelle grazie al colore che non spicca e non risulta mai eccessivo.