L’avvocato Lorenza Guttadauro, nipote e difensore del boss Matteo Messina Denaro, non sa se il suo assistito lo stanno curando bene: «Le condizioni di salute sono gravi, non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico», ha detto in un’intervista a RaiNews24. Secondo quanto scrive sul sito Rainews24, il procuratore Maurizio De Lucia e l’aggiunto Paolo Guido che coordinano l’indagine sull’arresto del boss, avevano trovato il detenuto «lucido, sereno e con tutte le cure necessarie».

Secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia, riferendosi a fonti sanitarie e carcerarie, «le condizioni generali del paziente sono buone» e quanto riferito dall’avvocato «non corrisponde al quadro clinico». Matteo Messina Denaro in carcere viene sottoposto a chemioterapia per un tumore al colon. Così come scrive il Giornale di Sicilia, «il paziente viene seguito con puntualità e sta facendo terapie neoplastiche ambulatoriali che sono compatibili con la sua malattia. Se fosse servito il ricovero, avrebbe fatto cure in ospedale», riferendo quanto spiegano le fonti sanitarie del carcere.

