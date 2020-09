Per le microimprese artigiane, commerciali, industriali , di servizi e alberghiere arriva il BonusSicilia. A promuoverlo è la Regione Siciliana per sostenere il sistema produttivo azzoppato dall’emergenza Covid-19. Si tratta di un’agevolazione – fino a un massimo di 35 mila euro – che viene concessa tramite un bando, con procedura semplificata, tramite la piattaforma web https://siciliapei.regione.sicilia.it.

Chi può accedere al BonusSicilia? Le imprese che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, che con sede legale e/o operativa in Sicilia (alla data del 31 dicembre 2019) e che hanno avuto l’attività economica sospesa durante il lockdown. C’è spazio anche per le imprese alberghiere che non hanno esercitato l’attività economica, ovvero che abbiano avuto una diminuzione di fatturato nel periodo marzo-aprile 2020.