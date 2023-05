ASCOLTA L'ARTICOLO

Il “Bonus Vista” è un contributo del valore di 50 euro che può essere richiesto una sola volta per ogni membro di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 10 mila euro. Può essere utilizzato per l’acquisto o il rimborso di occhiali da vista o lenti a contatto correttive dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023. I beneficiari possono richiedere il Bonus Vista a partire dallo scorso 5 maggio sia come voucher da spendere presso gli esercizi commerciali accreditati, sia come rimborso per un acquisto già effettuato dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023. L’emissione del Bonus Vista è gratuita ma per evitare errore vi suggeriamo di rivolgervi al personale di MaxOptical (sede unica: Via Mannone, 93 – Castelvetrano), disponibile senza alcun impegno, nel preparare la richiesta. Per ottenere il Bonus occorrono: Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), riferita a un ISEE non superiore a 10 mila euro; SPID di livello 2 o superiore oppure Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta nazionale dei servizi (CNS); gli estremi della fattura o della documentazione commerciale, in caso di rimborso. Per maggiori informazioni:0924 907359

AUTORE. Redazione