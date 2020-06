BONUS VACANZE 2020 – L’art.176 del decreto rilancio istituisce il bonus vacanze….ne abbiamo sentito parlare molto e finalmente è arrivato! In molti mi chiedono ma come funziona questo bonus, a chi spetta, a quanto ammonta, insomma tante domande a cui oggi cercherò di fare risposta nel modo più semplice possibile!

COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL BONUS? Prima cosa, occorre scaricare l’app IO ( l’ap dei servizi pubblici), in un modo molto semplice, come se stessi scaricando un gioco sul tuo cellulare! Accedete tramite SPID , la vostra identità digitale, seguite la procedura e otterrete il codice QR.

ATTENZIONE per fare questo avrete bisogno di allegare la vostra dichiarazione isee, che potete far elaborare anche da un patronato, ed è necessario che non superi la soglia dei 40.000 euro.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS?

In base alla vostra composizione familiare, avrete diritto ad un bonus pari a

– 500,00 euro per famiglie con 3 o più componenti

– 300,00 euro per famiglie con 2 componenti

– 150,00 per i single

L’importo ottenuto verrà utilizzato in questo modo:

l’80% sarà un vero e proprio sconto sul totale della fattura

il 20 % sarà portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

CHI PUO’ RICHIEDERLO? E’ possibile ottenere 1 solo bonus per nucleo familiare (quindi marito e moglie non possono fare entrambi la richiesta per lo stesso nucleo familiare).

IN CHE MODO SI UTLIZZA?

Lo si può spendere in un’unica soluzione, presso un’unica struttura, presente in tutto il territorio Italiano a partire dal primo luglio fino al 31 dicembre 2020.

Una cosa molto importante…questo bonus può essere utilizzato per prenotazioni effettuate o direttamente con la struttura ricettiva o tramite tour operator, ma ancora più semplicemente, venendo in agenzia, pur mantenendo lo stesso prezzo!!

Attenzione, il bonus non può essere utilizzato per prenotazioni on line!

Visto che non tutte le strutture aderiscono a questa iniziativa, non vi resta che rivolgervi alla nostra agenzia Citypass Travel, con il vostro codice qr. Insieme vi guideremo nella scelta delle strutture in cui potrete utilizzare il bonus, nessun costo aggiuntivo anzi, solo per i nostri clienti, un ulteriore sconto sulla pratica e in regalo telo mare e magliette edizione 2020 firmate CITYPASS TRAVEL!

