Decine di migliaia di microimprese interessate al Bonus Sicilia questa mattina hanno tentato di completare la procedura prevista per l’invio della domanda ma il sito predisposto dalla Regione per il Click-Day è andato in tilt.

Il contributo a fondo perduto fino a 35 mila euro stanziato dalla Regione Siciliana per coprire gli effetti del lockdown sulle piccole aziende ha ricevuto un immediato interesse e, complici anche i due ampliamenti degli aventi diritto al beneficio, il portale non sarebbe riuscito a reggere la mole di domande da inviare.

Tramite il sito web siciliapei.regione.sicilia.it, l’assessorato alla Attività produttive della Regione Siciliana ha comunicato che “il Click Day previsto a partire dalle ore 09:00 del 05/10/2020 a causa di una problematica tecnica imputabile a TIM Spa è da intendersi rinviato alle ore 09:00 di Giovedì 08/10/2020”