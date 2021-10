ASCOLTA L'ARTICOLO

Scadono il prossimo 31 ottobre i termini per la presentazione della domanda per usufruire del bonus pubblicità. L’incentivo per le aziende prevede un credito d’imposta pari al 50% per gli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato. Il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, art. 67, commi 10, 12 e 13), stabilisce che il credito d’imposta sia riconosciuto anche per gli investimenti su giornali online come questa testata (CastelvetranoSelinunte.it)

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .

Come e quando presentare la domanda Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Per info pubblicità su CastelvetranoSelinunte.it:

329.3333333 (anche WhatsApp)

CLICCA QUI per maggiori informazioni sul Bonus

AUTORE. Redazione