A seguito del Decreto Dirigenziale Generale n. 1980/S8 del 14/07/2023 da parte del l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in attuazione dell’art. 6, comma 5 della legge regionale 10/2003, è stato previsto un intervento economico in favore dei nuclei familiari residenti nei comuni della Regione Siciliana, composti da cittadini italiani, comunitari o stranieri al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti sulla base di una graduatoria stilata nel rispetto dei criteri stabiliti dal suddetto decreto prevedendo l’assegnazione di un Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio.

Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e gli ammessi al beneficio saranno suddivisi in due semestri.

L’istanza per la concessione del Bonus, può essere presentata da un genitore o, in caso di impedimento di quest’ultimo, da uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;

– Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;

– Nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;

– Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

La domanda dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato Regionale, allegata al presente avviso, corredata dalla seguente documentazione:

– fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

– attestato indicatore ISEE rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di validità;

– in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;

– copia dell’eventuale provvedimento di adozione.

L’istanza dovrà essere presentata direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di Castelvetrano sito in Piazza Umerto I oppure inviata telematicamente a mezzo pec: pr********@pe*.it

Le domande dovranno essere presentate entro:

15.09.2023 per i bambini nati – periodo 01.01.2023 al 30.06.2023;

27.10.2023 per i bambini nati – periodo 01.07.2023 al 30.09.2023;

26.01.2024 per i bambini nati – periodo 01.10.2023 al 31.12.2023;

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi presso gli Uffici dei Servizi Sociali siti in piazza G. Cascino, 8 Piano 1° o telefonare al n. 3480376163.

CLICCA QUI per scaricare il modello

