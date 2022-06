ASCOLTA L'ARTICOLO

Un bonus di duecento euro per le lavoratrici e i lavoratori domestici. A rendere noto il decreto legge 50/2022 è l’Inca Cgil di Trapani che invita le cittadine e i cittadini che rientrano nella misura prevista dal Governo a recarsi nelle sedi del Patronato Inca Cgil di Trapani e del territorio. In particolare, l’indennità, che sarà corrisposta una sola volta, è rivolta ai lavoratori domestici che svolgono uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022), ma anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto e iscritti alla Gestione separata che hanno un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate con un reddito non superiore a 35 mila euro per l’anno 2021, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito non superiore a 35 mila euro per l’anno 2021, ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 sono stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile).

Per questi contratti deve risultare, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata, agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5 mila euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata. “Si tratta – dice il direttore dell’Inca Cgil di Trapani Gaspare Galfano – di un sostegno irrisorio in rapporto all’aumento del costo della vita. Ciò nonostante è una opportunità che non va persa. Per i lavoratori domestici la domanda potrà essere trasmessa all’Inps dagli operatori del nostro Patronato Inca.

Per saperne di più e per compilare la domanda ci si può rivolgere alle sedi Inca Cgil di Trapani in via Garibaldi 77, telefono 0923 28377, di Alcamo in via Torquato Tasso 23, telefono 0924 26864, di Castelvetrano in via Garibaldi 44, telefono 0924 902618, di Marsala in corso Calatafimi 78, 0923 953059 e di Mazara del Vallo, in via Gian Giacomo Adria 32, telefono 0923 948898.

AUTORE. Redazione