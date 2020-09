Iniziati lungo la Statale 115 per Marinella di Selinunte i lavori di bonifica dei canali di scolo in funzione dell’imminente stagione delle piogge e dei violenti nubifragi che negli ultimi periodi hanno causato ingenti danni e disagi alla città. Al fine di scongiurare ulteriori complicazioni, infatti, l’Amministrazione Comunale di Castelvetrano ha dato via all’opera di bonifica dei canali di scolo delle acque piovane.

Con questo intervento ci si augura di evitare lo sversamento delle acque piovane sul manto stradale in caso di piogge intense visto che, finora la portata dei canali era notevolmente ridotta considerando la presenza di rifiuti ed erbacce che ne limitavano la portata massima. Il lavoro è stato eseguito da due squadre di operai: una ha provveduto alla discerbatura, al taglio dei rami che ostacolavano il canale e alla rimozione dei rifiuti abbandonati; a seguire una seconda squadra ha ripulito con il soffiatore la banchina laterale della strada e il fondo dello stesso canale.