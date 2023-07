ASCOLTA L'ARTICOLO

“Bombassurda” era una parola che Luca Restelli pronuncia spesso. Così esprimeva il suo amore per l’archeologia. Lo scorso anno Luca, 30 anni, proprio a Selinunte ha compiuto la sua ultima campagna di scavi prima di morire. Se ne è andato il 13 novembre a causa di un incidente stradale a Pandino, il suo paese d’origine in Lombardia. Al termine della campagna di scavi di quest’anno della “New York University” e l’Università Statale di Milano, i colleghi proprio a Selinunte lo hanno voluto ricordare. Ed è stata la collega Agnese Lojacono a farsi portavoce di un ricordo appassionato e commosso di Luca Restelli.

Tramite CastelvetranoSelinunte.it, la Lojacono l’ha fatto proprio dal tempio R, a pochi passi dallo scavo dove lo scorso anno Luca ha partecipato. La campagna di scavo di Selinunte è stata una tappa del “Luca archaeological summer tour 2023”: una in Lombardia, quella di Selinunte e due in Sardegna. Proprio per Luca il gruppo di colleghi hanno fatto stampare una maglietta che ricorda il suo “Bombassurda”. Durante le giornate di scavo l’hanno indossata: «Lui vive sempre in mezzo a noi», ha detto la Lojacono.

