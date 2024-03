La nostra casa, il luogo dove inizia la nostra vita, il nostro modo di vedere le cose, lo specchio delle nostre personalità, la nostra arte di disporre le cose belle in modo confortevole. Oggi, 8 marzo, nei locali della Gaspare Mirrione S.p.A. a Castelvetrano, si aprono le porte del nuovo showroom BOINER, un marchio, una linea, un’idea. Un brand dedicato all’arredo per interni (cucine, living, bagno, camere da letto…) personalizzato e su misura ed è la risposta puntuale ai desideri della clientela di avere arredi unici, progettati e realizzati per il comfort totale dell’acquirente.

Il lancio avviene dopo un anno di preparazione intensa con personale accuratamente scelto tra professionisti del settore che dalla progettazione alla realizzazione, dalla consegna all’installazione degli arredi, assicurano al cliente la serenità decisionale. Brand dinamico, elegante, contemporaneo con un design che punta oltre che alla bellezza e alla funzionalità, anche alla personalizzazione, per rendere ogni spazio abitativo esclusivo, nato dall’esigenza dei clienti della ditta Gaspare Mirrione, di avere oltre all’arredo per esterni, un arredo interno, che ha permesso all’azienda soluzioni complete, ritagliate su misura.

La scelta degli arredi su misura e totalmente personalizzabile coadiuva gli elevati standard tecnici, tecnologici e qualitativi all’avanguardia ed ecosostenibili. Laccature anti-touch che si traducono in assenza di impronte sugli arredi, materiali riciclati ed ecosostenibili, soluzioni anti-graffio, anti-macchia, sono solo alcuni degli esempi del valore aggiunto della BOINER che tengono alta l’attenzione oltre che ai materiali indiscussi di qualità, le tecnologie impiegate, optando per una vasta scelta di elettrodomestici e accessori La robustezza delle strutture e dei meccanismi di apertura e chiusura, permettono di spingersi “oltre” optando per delle ante alte e spaziose, dei sistemi di cassetti a scomparsa per ottimizzare gli spazi.

Il personale BOINER, accompagna il cliente nelle fasi di progettazione, scelta di materiali e finiture fino alla completa realizzazione del progetto, raccogliendo le esigenze del clienti attraverso sopralluoghi e soluzioni personalizzate.

Gaspare Mirrione è un’azienda storica specializzata nella vendita di legnami e nella realizzazione di costruzioni in legno. Nata ad Alcamo da generazioni di bottai che dalla fine dell’800 lavoravano artigianalmente il legno, è oggi una realtà̀ imprenditoriale solida e consolidata con sede nel polo industriale di Castelvetrano. Grazie ad una costante specializzazione nel settore e alla ricerca di innovazione tecnologica, l’azienda è riuscita ad espandere il proprio core business dalla vendita di legnami al comparto arredo-legno, con uno Showroom di 1600 mq dedicato all’arredo indoor e outdoor (sia per privati che per clienti business). Partner consolidati sono gli architetti e i designer che, nel corso degli anni, hanno collaborato e contribuito alla nascita di questo nuovo settore.

INDIRIZZO: Castelvetrano zona industriale, c.da Strasatto, a 2 minuti dall’uscita dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo.

INFO: 0924 45265 – 389 454 2732

WEB: www.boiner.it

AUTORE. Patrizia Vivona