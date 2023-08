ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica 27 Agosto 2023, alle ore 20.00, il Comune di Mazara del Vallo, organizza la Prima Edizione della Festa del Pescatore. L’evento è stato programmato in coincidenza con l’Avvio del Progetto BLOCKCHAIN Marenostrum, un progetto attraverso il quale la marineria della piccola pesca costiera ed artigianale Mazarese, insieme alle barche che operano nella vicina Marinella di Selinunte, avviano le procedure per adottare la tecnologia della Blockchain al fine di supportare le operazioni di tracciabilità e rintracciabilità del proprio pescato. In questo modo il Consumatore, scaricando l’apposita App dal cellulare ed inquadrando il QR-CODE che troverà esposto in pescheria ovvero al banco pesce del Ristorante, potrà apprendere il percorso che ha fatto il pesce che sta acquistando, dal mare alle pescherie ed ai ristoranti aderenti al circuito.

La festa, è stata pensata proprio per presentare alla collettività le prime 22 imbarcazioni che hanno dato la loro adesione al progetto, insieme ai primi operatori della filiera (grossisti, pescherie e ristoratori) che hanno acconsentito a recepire questa innovazione, obbligandosi ad acquistare il pesce tracciato attraverso la BLOCKCHAIN direttamente dalle barche che hanno applicato il tipico QR-CODE.

Per la I Edizione della FESTA DEL PESCATORE, legata al progetto BLOCKCHAIN Marenostrum, a partire dalle ore 20.00 di Domenica 27 Agosto 2023, sono stati programmati nr. 4 Coocking Show, che mostreranno le possibilità di trasformazione del pescato attraverso 4 diverse ricette, con possibilità per il pubblico presente (su penotazione) di poter degustare sul posto le pietanze preparate dagli chef. Presenta l’evento: Stefania Renda con il supporto del Maestro cuciniere Peppe Giuffrè.

Tra i primi ristoranti aderenti al progetto, “L’Angolo del Moro” (sito proprio in Piazza Plebiscito in Mazara del Vallo), presenterà una prima ricetta che sarà rappresentata sul palco dallo Chef Massimo Russotto. Parteciperanno ai cooking show anche lo Chef Peppe Giuffrè, maestro cuciniere, lo Chef dell’ittiturismo “La Tramontana” e Vita Maria Galfano, l’archicuoca del Sarduzza FEST. Nei prossimi giorni, saranno rese note le 4 ricette che saranno realizzate e le procedure da seguire per effettuare la prenotazione ad uno dei 4 cooking show programmati con l’evento.

A seguire (ore 22.00) dopo i cooking show, è previsto uno spettacolo di cabaret con Chris Clum, noto cabarettista Palermitano. Capello lungo, accento palermitano e un umorismo trascinante: Chris Clun è uno dei comici più divertenti nel panorama attuale online. Il comico Chris Clun, è partito dalla sua amata Sicilia conquistando in brevissimo tempo non solo la sua regione, ma tutta l’Italia, grazie ad un’ironia graffiante che fa soprattutto riflettere.

