Che si tratti della salute o del benessere personale, le farmacia Cardella e Palazzotto a Castelvetrano hanno sempre preteso il meglio, mettendo a disposizione dei propri clienti, oltre ai farmaci e rimedi, anche strumenti e servizi per soddisfare le esigenze dei clienti. Venerdì 27 novembre, in occasione del Black Friday, c’è un motivo in più per rivolgersi a queste due rinomate farmacie: Uno sconto del 20% valido su tutti i prodotti delle categorie: parafarmaco, SOP e OTC.

Le due farmacie hanno anche attivato un numero WhatsApp per il ritiro farmaci e la prenotazione dei servizi. Il numero da salvare in rubrica è il seguente: 3663604246 Le consegne sono garantite entro 24 ore in tutto il territorio di Castelvetrano, comprese le borgate marinare durante il periodo estivo. Se il farmaco è disponibile in farmacia la consegna è garantita in giornata nel caso di prenotazione entro le ore 13:00.

La ormai comprovata esperienza e professionalità nel settore ha permesso alla farmacia Cardella/Palazzotto di aumentare i servizi utili per il cliente; dall’Holter cardiaco e pressorio (offerto al costo di 38€ con referto entro 72ore), all’ Elettrocardiogramma (offerto al costo di 18€ con referto immediato per uso sportivo non agonistico), fino all’Impedenzometria (offerto al costo di 5€ sempre con referto immediato).

Un servizio offerto sempre da personale di altissima professionalità e con il supporto delle migliori tecnologie presenti sul mercato come il tecnologico robot per la gestione del magazzino, il primo installato in tutto il Belice.

“Mettete sempre la vostra salute prima di tutto e affidatevi a professionisti che ne garantiscono la salvaguardia con un bagaglio di esperienza pluridecennale”